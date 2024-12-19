Война — день 1030: оккупанты несут огромные потери и обстреливают Кривой Рог

Оперативно о главном за сутки

Оккупационные войска в Украине продолжают совершать штурмовые действия на ряде направлений. В основном свои усилия они фокусируют в Донецкой области, а Покровское направление остается наиболее активным. Впрочем, наибольшее количество боевых столкновений за предыдущие сутки все же было зафиксировано в Курской области, где россияне при поддержке КНДР стремятся в сжатые сроки выбить ВСУ из плацдарма. При этом любые штурмы даются им огромными потерями, а одних только солдат Ким Чен Ына в первые дни штурмов было ранено или убито не менее двух сотен.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 19 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Кривом Роге после обстрела наблюдаются отключения света.

О том, что происходило 16 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1027: россияне применили новую тактику в Курахово, а Бойко спровоцировал масштабный скандал

С ситуацией в Украине 17 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1028: в Москве ликвидирован генерал ВС РФ, а россияне вновь говорят о войне с НАТО

О новостях и событиях 18 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1029: россияне наступают в Донецкой области и гонят северокорейцев на убой