Тактика Второй мировой: советник Трампа рассказал, сколько солдат потеряла РФ в Украине

У Трампа озвучили потери Украины и России на войне

Россияне теряют в пять раз больше солдат на фронте, чем украинцы. Такой перекос связан с тактикой оккупантов в войне на истощение.

Об этом рассказал в эфире канала Fox, будущий специальный представитель США по Украине Кит Келлог. По его словам российский подход к боевым действиям завязан на том, чтобы посылать волну за волной, что приводит к огромным жертвам.

Келлог отметил, что подобную тактику Москва использует со Второй мировой войны, и также ее используют в Северной Корее.

"С такими атаками у вас будет огромный уровень потерь, и сейчас уровень потерь в Украине и России примерно 1 до 5. Это война на истощение, и вы никогда не захотели вступать в войну на истощение с россиянами, так как они просто задавят вас количеством", — сказал он.

По словам чиновника после 1000 дней войны россияне потеряли от 350 до 400 тысяч человек. При этом он назвал потери украинской стороны на уровне 150 тысяч солдат. Однако, если бы эта цифра была корректной, то соотношение составило бы 1 к 2,3 — 2,6, а не 1 к 5, как Келлог говорил до этого.

Вместе с тем, он добавил, что есть вероятность того, что из-за масштабов потерь обе стороны согласятся на прекращение войны.

Стоит отметить, что по данным президента Владимира Зеленского, цифра украинских потерь составляет около 43 тысяч военных. В Генштабе ВСУ говорили, что российские потери подходят к 770 тысячам убитых и раненых.

Как сообщалось ранее, Келлог анонсировал свой визит в несколько европейских стран, включая Украину. При этом предварительно известно, что в Москву он не собирается.