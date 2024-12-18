Тактика Другої світової: радник Трампа розповів, скільки солдатів втратила РФ в Україні

У Трампа озвучили втрати України та Росії на війні

Росіяни втрачають у п’ять разів більше солдатів на фронті, ніж українці. Такий перекіс пов’язаний із тактикою окупантів у війні на виснаження.

Про це розповів в ефірі каналу Fox, майбутній спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог. За його словами, російський підхід до бойових дій зав’язаний на тому, щоб посилати хвилю за хвилею, що призводить до величезних жертв.

Келлог зазначив, що подібну тактику Москва використовує з Другої світової війни, а також її використовують у Північній Кореї.

"З такими атаками у вас буде величезний рівень втрат, і зараз рівень втрат в Україні та Росії приблизно 1 до 5. Це війна на виснаження, і ви ніколи не захотіли б вступати у війну на виснаження з росіянами, оскільки вони просто задавлять вас кількістю" — сказав він.

За словами чиновника, після 1000 днів війни росіяни втратили від 350 до 400 тисяч осіб. Він назвав втрати української сторони на рівні 150 тисяч солдатів. Однак, якби ця цифра була коректною, то співвідношення становило б 1 до 2,3 — 2,6, а не 1 до 5, як Келлог говорив раніше.

Разом з тим він додав, що є ймовірність того, що через масштаби втрат обидві сторони погодяться на припинення війни.

Варто зазначити, що за даними президента Володимира Зеленського, кількість українських втрат становить близько 43 тисяч військових. У Генштабі ЗСУ говорили, що російські втрати підходять до 770 тисяч убитих та поранених.

Як повідомлялося раніше, Келлог анонсував свій візит до кількох європейських країн, включаючи Україну. Попередньо відомо, що до Москви він не збирається.