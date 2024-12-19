"Никакого плена": россиянин на допросе признался об ужасном приказе командиров (видео)

С 51 года своей жизни этот мужчина провел 37 лет за решеткой

Россиянам приказали не сдаваться в плен. А украинских защитников сразу расстреливать.

Об этом стало известно из видео-допроса, опубликованного Госпогранслужбой. Мужчина попал к пограничникам бригады "Форпост" во время отражения атаки.

Пленных "обнулять"

"Нам говорили не сдаваться, а пленных – обнулить", — сказал российский военный.

Выяснилось, что с 51 года своей жизни этот мужчина провел 37 лет за решеткой. По словам пленника, он две недели находился в учебном центре.

Не сдаваться, но нас взорвали минами

Также пограничник его спросил, где его форма и оружие. Ведь на видео он находится в гражданской одежде.

"Сжег форму, приехали на МТЛБ, его взорвали минами, одна уехала назад, другие разбили", — рассказывает российский военный.

Военный рассказал "Телеграфу", как россияне издеваются над военнопленными.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты снова расстреляли безоружного украинского военнослужащего. А также показывали, в каких условиях содержатся пленники РФ.