"Ніякого полону": росіянин на допиті зізнався про жахливий наказ командирів (відео)

З 51 року свого життя цей чоловік провів 37 років за ґратами

Росіянам наказали не здаватись в полон. А українських захисників відразу розстрілювати.

Про це стало відомо з відео-допиту, який опублікувала Держприкордонслужба. Чоловік потрапив до прикордонників бригади "Форпост" під час відбиття атаки.

Полонених "обнуляти"

"Нам казали не здаватись, а полонених – обнулити", — сказав російський військовий.

З’ясувалося, що з 51 року свого життя цей чоловік провів 37 років за ґратами. За словами полоненого, він два тижні перебував у навчальному центрі.

Не здаватись, але нас підірвали мінами

Також прикордонник у нього запитав, де його форма та зброя. Адже на відео він перебуває у цивільному одязі.

"Спалив форму, приїхали на МТЛБ, його підірвали мінами, одна поїхала назад, інші розбили", — розповідає російський військовий.

Військовий розповів "Телеграфу", як росіяни знущаються з військовополонених.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти знову розстріляли беззбройного українського військовослужбовця. А також показували, в яких умовах утримуються полонені РФ.