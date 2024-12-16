Война — день 1027: россияне применили новую тактику в Курахово, а Бойко спровоцировал масштабный скандал

Оперативно о главном за сутки

Россияне впервые применили в боях за Курахово новую тактику – они не только активно штурмуют город, но и пытаются забрасывать туда диверсантов. Тем временем в Украине в очередной раз разразился скандал из-за ценителей "русского мира" — нардеп Юрий Бойко вступился за русскоязычных и "русскую культуру", чем спровоцировал скандал и получил много хейта в свой адрес.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Несколько беспилотников, по данным воздушных сил, находятся в воздушном пространстве Украины.

О том, что происходило 13 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1024: Украина пережила мощную атаку РФ, но уступает Курахово

С ситуацией в Украине 14 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1025: ускорение помощи США и новые разговоры о конце войны

О новостях и событиях 15 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1026: россияне наступают на Северск, а солдаты КНДР обстреливают кадыровцев