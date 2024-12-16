Техники уже почти нет: военный рассказал, как изменилась тактика РФ на Торецком направлении

По сравнению с периодом год назад, россияне значительно снизили использование техники

Россияне в боевых действиях на Торецком направлении значительно снизили использование техники. Они преимущественно совершают пехотные атаки малыми группами, поддерживаемыми небольшим количеством бронетехники, как правило, это одна или две машины, сопровождающие вражеские атаки.

Об этом рассказал главный сержант роты ударных БПЛА 109-й бригады Егор Фирсов в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что его подразделение ударных беспилотников обычно пытается уничтожить всю технику россиян, которую увидят, а его коллеги уже разбираются с пехотинцами.

"Наши коллеги используют немного другие FPV-дроны — с осколочными зарядами и пытаются уничтожить больше пехоты. Потому что малые группы вражеской пехоты продвигаются постоянно и довольно трудно с ними иметь дело. Если едет танк или "буханка" их легче уничтожить. А вот когда оккупанты разбегаются, нужно иногда не кумулятивные, а осколочные боеприпасы, чтобы они все были уничтожены", – объяснил он.

Со всем тем Фирсов отметил, что по сравнению с периодом год назад, россияне значительно снизили использование техники. Сейчас их основная тактика – штурмы волнами пехотных групп. Крайне редко приходится увидеть такую картину, как целые танковые колонны: в лучшем (для россиян) случае штурмовые группы сопровождают бронетранспортеры или боевые машины пехоты, обустроенные системой РЭБ.

"Превращаются в некое чудовище, оборудованное кучей мешков, которые сваливают как защиту от FPV дронов. В основном идет пехота-"мясо". Волны одна-другая-третья и даже четвертая. Эти пехотные группы идут. Остальные наши подразделения пытаются этими бомберами с осколочными боеприпасами их остановить. Техники стало гораздо меньше", – добавил военный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, есть ли угроза окружения Торецка. Россияне продолжают расширять зону своего контроля в городе. Об этом рассказал аналитик Deep State Роман Погорелый.

Отметим, что сейчас Торецк на Донетчине стал очередной мишенью армии РФ. С высоты птичьего полета открывается ужасная картина разрушений: некогда цветущий город превратился в выжженную землю. Разрушенные здания, клубы дыма и пепел – все, что осталось от многих улиц исторического города, основанного еще в 1806 году. Соответствующие видео показывают в соцсетях.