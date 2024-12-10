Бои за каждый подъезд и "мясная разведка": в ВСУ рассказали о тяжелой ситуации в Торецке и Часовом Яре

За день россияне в Торецке теряют не менее сотни единиц живой силы только ликвидированными

Российские оккупанты по-прежнему пытаются давить на украинские позиции на Торецком направлении. Общая ситуация в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Луганск" сложная.

Об этом заявила пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире Национального телемарафона. По ее словам, сейчас невозможно сказать точно, какая часть города захвачена россиянами, а какая контролируется Силами обороны Украины, поскольку в городе ведутся ожесточенные бои.

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж. Мы сдерживаем врага и даже за какое-то продвижение он платит огромную цену своим личным составом. Буквально за день они теряют до 100 человек. Представьте, какие "мясные" штурмы происходят за день только в этом городе", – сказала она.

Бобовникова отметила, что вокруг Часов Яра оккупанты пока не ведут активных штурмовых действий. Однако они проводят разведку, которая превращается в "мясной накат". Это лобовые пехотные атаки, цель которых разведать украинскую обороной ценой жизней российских солдат.

"Это выглядит довольно жестко, потому что они просто бегут на наши позиции… Кто добежал, тот выжил и попал в плен. Там россияне действуют без использования самокатов, но перелезают через канал "Северский Донец — Донбасс". Пытаются таким образом просачиваться непосредственно в сам город Часов Яр", — добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, есть ли угроза окружения Торецка. Россияне продолжают расширять зону своего контроля в городе. Об этом рассказал аналитик Deep State Роман Погорелый.

Отметим, что сейчас Торецк в Донецкой области стал очередной мишенью армии РФ. С высоты птичьего полета открывается ужасная картина разрушений: когда-то цветущий город превратился в выжженную землю. Разрушенные здания, клубы дыма и пепел – все, что осталось от многих улиц исторического города, основанного еще в 1806 году. Соответствующие видео показывают в соцсетях.