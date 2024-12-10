Бої за кожен під'їзд та "м'ясна розвідка": в ЗСУ розповіли про важку ситуацію у Торецьку та Часовому Ярі

За день росіяни у Торецьку втрачають не менше сотні одиниць живої сили тільки ліквідованими

Російські окупанти намагаються тиснути на українські позиції на Торецькому напрямку. Загальна ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" складна.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі Національного телемарафону. За її словами, зараз неможливо сказати точно, яка частина міста захоплена росіянами, а яка контролюється Силами оборони України, оскільки в місті точаться запеклі бої.

"Боротьба йде буквально за кожен під’їзд, за кожен поверх. Ми стримуємо ворога і навіть за якесь просування він платить величезну ціну своїм особовим складом. Буквально за день вони втрачають до 100 осіб. Уявіть, які "м’ясні" штурми відбуваються за день лише в цьому місті", – сказала вона.

Бобовнікова зазначила, що навколо Часового Яру окупанти поки що не ведуть активних штурмових дій. Проте вони проводять розвідку, яка перетворюється у "м'ясний накат". Це лобові піхотні атаки, які мають на меті розвідати українську обороною ціною життів російських солдатів.

"Це виглядає доволі жорстко, тому що вони просто біжать на наші позиції…Хто добіг, той вижив і потрапив у полон. Там росіяни діють без використання самокатів, але перелазять через канал "Сіверський Донець — Донбас". Намагаються таким чином просочуватися в саме місто Часів Яр", – додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи є загроза оточення Торецька. Росіяни продовжують розширювати зону свого контролю в місті. Про це розповів аналітик Deep State Роман Погорілий.

Зазначимо, що зараз Торецьк на Донеччині став черговою мішенню армії РФ. З висоти пташиного польоту відкривається жахлива картина руйнувань: колись квітуче місто перетворилося на випалену землю. Зруйновані будівлі, клуби диму та попіл – все, що залишилося від багатьох вулиць історичного міста, заснованого ще у 1806 році. Відповідні відео показують у соцмережах.