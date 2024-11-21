Битва за Торецьк: у місті йдуть важкі бої, росіяни намагаються маскуватися під цивільних (карта)

Ситуація у Торецьку дуже складна, міські бої дуже важкі

У Торецьку в Донецькій області йдуть важкі бої за контроль над містом. Ситуацію для Сил оборони ускладнили місцеві мешканці, які відмовилися евакуюватися, оскільки російські окупанти порушують закони та звичаї війни, перевдягаючись у цивільний одяг, щоб обманути українських військових, або втекти після розгрому.

Про це сказала спікер Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільного". Вона поскаржилася на те, що Силам оборони буває дуже складно розрізнити реальних місцевих жителів та перевдягнених російських солдатів.

"Ми намагаємося виявляти подібні спроби, але це дуже важко як з моральної точки зору, так і з точки зору військової. Тому що військовослужбовець кожного разу мусить двічі подумати, хто перед ним: цивільна особа чи противник, перевдягнений у цивільний одяг", – сказала вона.

За словами Бобовнікової, ситуація у Торецьку дуже складна, міські бої дуже важкі. Тільки за минулу добу росіяни втратили щонайменше 70 одиниць живої сили вбитими та пораненими.

"Ворог буквально м’ясними штурмами закидає наших військовослужбовців. Мусимо визнати, що вони мають перевагу в живій силі, в озброєнні, боєкомплекті, снарядах. Тому не можна недооцінювати ворога. Ця неймовірна кількість особового складу, на жаль, атакує на Торецькому напрямку наших оборонців", – резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи є загроза оточення Торецька. Росіяни продовжують розширювати зону свого контролю в місті Про це розповів аналітик Deep State Роман Погорілий.