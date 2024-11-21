Битва за Торецк: в городе идут тяжелые бои, россияне пытаются маскироваться под гражданских (карта)

Ситуация в Торецке очень сложная, городские бои очень тяжелые

В Торецке в Донецкой области идут тяжелые бои за контроль над городом. Ситуацию для Сил обороны осложнили местные жители, которые отказались эвакуироваться, поскольку российские оккупанты нарушают законы и обычаи войны, переодеваясь в гражданскую одежду, чтобы обмануть украинских военных, или сбежать после разгрома.

Об этом сказала спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Суспільного". Она пожаловалась на то, что Силам обороны бывает очень сложно различить реальных местных жителей и российских солдат.

"Мы пытаемся проявлять подобные попытки, но это очень тяжело как с моральной точки зрения, так и с точки зрения военной. Потому что военнослужащий каждый раз должен дважды подумать, кто перед ним: гражданское лицо или противник, одетый в гражданскую одежду", – сказала она.

По словам Бобовниковой, ситуация в Торецке очень сложная, городские бои очень тяжелые. Только за минувшие сутки россияне потеряли по меньшей мере 70 единиц живой силы убитыми и ранеными.

"Враг буквально мясными штурмами упрекает наших военнослужащих. Должны признать, что они имеют преимущество в живой силе, в вооружении, боекомплекте, снарядах. Поэтому нельзя недооценивать врага. Это невероятное количество личного состава, к сожалению, атакует на Торецком направлении наших защитников", – резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, есть ли угроза окружения Торецка. Россияне продолжают расширять зону своего контроля в городе Об этом рассказал аналитик Deep State Роман Погорелый.