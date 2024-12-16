Техніки вже майже немає: військовий розповів, як змінилася тактика РФ на Торецькому напрямку

У порівнянні з періодом рік тому, росіяни значно зменшили використання техніки

Росіяни у бойових діях на Торецькому напрямку значно зменшили використання техніки. Вони переважним чином здійснюють піхотні атаки малими групами, яких підтримує невелика кількість бронетехніки, як правило, це одна або дві машини, які супроводжують ворожі атаки.

Про це розповів головний сержант роти ударних БПЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що його підрозділ ударних безпілотників зазвичай намагається знищити усю техніку росіян, яку тільки бачить, а його колеги вже розбираються з піхотинцями.

"Наші колеги використовують трошки інші FPV-дрони — з осколковими зарядами та намагаються знищити більше піхоти. Тому що малі групи ворожої піхоти просуваються постійно і досить важко з ними мати справу. Якщо їде танк чи "буханка" їх легше знищити. А ось коли окупанти розбігаються, треба інколи не кумулятивні, а осколкові боєприпаси, щоб їх всіх було знищено", – пояснив він.

З усім тим Фірсов зазначив, що у порівнянні з періодом рік тому, росіяни значно зменшили використання техніки. Зараз основна їхня тактика – штурми хвилями піхотних груп. Вкрай рідко доводиться побачити таку картину, як цілі танкові колони: в кращому (для росіян) випадку штурмові групи супроводжують бронетранспортери або бойові машини піхоти, облаштовані системою РЕБ.

"Перетворюються в таке собі страховисько, обладнане купою мішків, які звалюють як захист від FPV дронів. В основному йде піхота-"м’ясо". Хвилі одна-друга-третя і навіть четверта. Оці піхотні групи йдуть. Інші наші підрозділи намагаються цими бомберами з осколковими боєприпасами їх зупинити. Техніки стало значно менше", – додав військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи є загроза оточення Торецька. Росіяни продовжують розширювати зону свого контролю в місті. Про це розповів аналітик Deep State Роман Погорілий.

Зазначимо, що зараз Торецьк на Донеччині став черговою мішенню армії РФ. З висоти пташиного польоту відкривається жахлива картина руйнувань: колись квітуче місто перетворилося на випалену землю. Зруйновані будівлі, клуби диму та попіл – все, що залишилося від багатьох вулиць історичного міста, заснованого ще у 1806 році. Відповідні відео показують у соцмережах.