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Війна — день 1027: росіяни застосували нову тактику в Кураховому, а Бойко спровокував масштабний скандал

Автор
Антон Корж
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються. Фото Телеграф

Оперативно про головне за добу

Росіяни вперше застосували у боях за Курахове нову тактику – вони не тільки активно штурмують місто, але й намагаються закидувати туди диверсантів. Тим часом в Україні вчергове спалахнув скандал через поціновувачів "русского міра" – нардеп Юрій Бойко вступився за російськомовних та "російську культуру", чим спровокував скандал та отримав багато хейта на свою адресу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кілька безпілотників, за даними Повітряних сил, перебувають у повітряному просторі України.

Про те, що відбувалося 13 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1024: Україна пережила найпотужнішу атаку РФ, але поступається під Курахово

З ситуацією в Україні 14 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1025: прискорення допомоги США та нові розмови про кінець війни

Про новини та події 15 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1026: росіяни наступають на Сіверськ, а солдати КНДР обстрілюють кадирівців

Теги:
#Україна #Росія #Війна