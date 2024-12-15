Війна — день 1026: росіяни наступають на Сіверск, а солдати КНДР обстрілюють кадировців

Оперативно про головне за добу

Російські війська продовжують вести наступ на низці напрямків на сході та півдні України. Хоча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою, але найбільша кількість зіткнень за останню добу сталася на Сіверському — 55 із 276 по всій лінії фронту. Не менш складна ситуація спостерігається на Курському напрямку, де росіяни пустили у бій північнокорейських солдатів. Втім, через мовний бар’єр і погану підготовку, вони не тільки зазнали суттєвих втрат, а й встигли обстріляти техніку кадировців.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову публічно заявив, що не дозволятиме постачання Україні ракет Taurus. За його словами, інакше можлива війна між Росією та НАТО.

Про новини та події 12 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1023: РФ тисне під Покровськом і готує удар "Горішником"

Про те, що відбувалося 13 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1024: Україна пережила найпотужнішу атаку РФ, але поступається під Курахово

З ситуацією в Україні 14 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1025: прискорення допомоги США та нові розмови про кінець війни