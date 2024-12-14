Війська Кім Чен Ина потрапили під удар ЗСУ: у розвідці озвучили їхні втрати

Росіяни використовують північнокорейців на найскладніших ділянках як "гарматне м’ясо"

У Курській області війська КНДР зазнали перших втрат. Крім того, вони вже встигли повоювати проти кадировців.

Про це проінформувала пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) у Telegram. Зазначається, що станом на 14 листопада російські загони, у складі яких помічали північнокорейців, втратили приблизно 200 осіб.

"У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр. Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "ахмат". Результат ― восьмеро вбитих "кадирівців", — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, солдати Кім Чен Ина в ході штурмів також зазнали перших санітарних і безповоротних втрат, у тому числі і внаслідок ударів українських FPV-дронів.

У ГУР нагадали, що на території Росії знаходиться приблизно 11 тисяч північнокорейських солдатів, а в місцях їхнього розміщення діє особливий контррозвідувальний режим. Це включає перевірки з боку ФСБ, вилучення телефонів та іншої техніки.

Як повідомлялося раніше, у Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, що росіяни використовують північнокорейців як "гарматне м’ясо" для виконання найнебезпечніших завдань, на кшталт штурмів найбільш укріплених позицій.