Войска Ким Чен Ына попали под удар ВСУ: в разведке озвучили их потери

Россияне используют северокорейцев на самых сложных участках в качестве "пушечного мяса"

В Курской области войска КНДР понесли первые потери. Кроме того, они уже успели повоевать против кадыровцев.

Об этом проинформировала пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) в Telegram. Отмечается, что по состоянию на 14 ноября российские отряды, в составе которых были замечены северокорейцы, потеряли примерно 200 человек.

"В процессе применения войск КНДР на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий остается языковой барьер. Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "ахмат". Результат ― восемь убитых "кадыровцев", — говорится в сообщении.

По данным разведки солдаты Ким Чен Ына в ходе штурмов также понесли первые санитарные и бесповоротные потери, в том числе и вследствие ударов украинских FPV-дронов.

В ГУР напомнили, что на территории России находится примерно 11 тысяч северокорейских солдат, а в местах их размещения действует особый контрразведывательный режим. Это включает проверки со стороны ФСБ, изъятие телефонов и другой техники.

Как сообщалось ранее, в Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали, что россияне используют северокорейцев в качестве "пушечного мяса" для выполнения самых опасных заданий, вроде штурмов наиболее укрепленных позиций.