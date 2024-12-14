Війна — день 1025: прискорення допомоги США та нові розмови про кінець війни

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На календарі субота, 14 грудня 2024 року. Напередодні Україна пережила масований удар по енергетиці, в рамках якого Росія спрямувала сотні дронів та ракет по ряду регіонів. Напружена ситуація і безпосередньо на лінії бойових дій, а особливо в районі Курахового Донецької області, де замикається кільце по лінії Трудове-Успенівка-Дальнє. Спецпосланець майбутнього президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог вважає, що війна в Україні може завершитися вже в найближчі кілька місяців. Тим часом, адміністрація чинного американського лідера Джо Байдена у свої останні тижні на посаді прискорює постачання допомоги Україні, щоб посилити її перед 2025 роком.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України багато ворожих дронів. В Одесі чули вибухи, попередньо працювала ППО.

Карта бойових дій від DeepState на Курахівському напрямку станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта бойових дій у районі Трудове-Успенівка-Дальнє 14.12.2024

Із ситуацією в Україні 11 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1022: росіяни атакували Запоріжжя, а Україна розробила нову ракету

Про новини та події 12 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1023: РФ тисне під Покровськом і готує удар "Орєшніком"

Про те, що відбувалося 13 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1024: Україна пережила потужну атаку РФ, але поступається під Курахово