Безпілотники атакували Орел та Залізногірськ в Росії: в одному з міст спалахнула сильна пожежа (відео)

В Орлі атакували нафтобазу, розташовану в населеному пункті Стальной Конь неподалік від обласного центру

В Росії у ніч з 13 на 14 грудня було гучно в Орловській області – зокрема, вибухи чули в Орлі – та у місті Залізногірськ Курської області. В обох локаціях було чутно сильні вибухи, після прильотів на нафтобазі біля Орла спалахнула пожежа.

Про це пишуть російські канали та ЗМІ. Цікаво, що офіційних коментарів від місцевої влади досі немає.

Зазначається, що в Орлі атакували нафтобазу, розташовану в населеному пункті Стальной Конь неподалік від обласного центру. Це за 170 кілометрів від кордону з Україною. Після низки прильотів на нафтобазі почалася пожежа. Місцеві канали опублікували відео, де можна побачити, що горить як мінімум один резервуар. Сама нафтобаза вже перебувала під атакою, але понад два роки тому – в листопаді 2022 року.

Окрім цього, після вибухів у Північному районі Орла у бік атакованих об'єктів поїхали карети швидкої допомоги та пожежні автомобілі. У небі почали метушитися вертольоти. У місцевих каналах вирує паніка.

Окрім Орла, безпілотники атакували Залізногірськ Курської області. Там нарахували не менше дев'яти вибухів. Місто вже перебувало під атакою 20 жовтня під час масованого удару безпілотниками по Росії. Там також розташовані нафтові потужності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 10 грудня у Підмосков’ї пролунали вибухи після атаки безпілотниками. У московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу атаки БПЛА вводили План "Килим".

Близько тижня тому у Грозному прогримів вибух. Тоді ж, 4 грудня, глава Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. А наприкінці жовтня "Телеграф" писав, що у Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова.