Біля Токмака злетіла у повітря АЗС: там заправлялися окупанти (відео)

Вибухом пошкоджено резервуари з бензином та дизпаливом

На окупованій частині Запорізької області стався вибух, внаслідок якого була знищена заправка. На ній російські загарбники заправляли свою спеціальну техніку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, вибух стався біля Токмака.

Андрющенко зазначив, що АЗС потрапила під удар українського FPV-дрона, після чого там детонували резервуари з дизельним пальним та бензином.

У мережі також з’явилося відео вибуху на заправці. Як видно на кадрах, стовп вогню та диму піднявся на кілька десятків метрів, а потім там спалахнула сильна пожежа.

За даними російських джерел, удару також було завдано по адміністрації у Василівці.

Як повідомлялося раніше, аналітики попереджають, що росіяни можуть незабаром розпочати наступ на Запоріжжі. Наразі окупантам доводиться перекидати підрозділи до Курської області, проте ситуація може змінитися вже 5 грудня.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, своєю чергою, говорив, що будівництво оборонних споруд навколо обласного центру практично завершено.