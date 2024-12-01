Фортифікації споруджено, ворог не пройде: в Запорізькій ОВА запевнили про готовність до відбиття російського наступу

Нові фортифікаційні споруди значно досконаліші у порівнянні з тими, які будувалися рік тому

На Запорізькому напрямку – біля обласного центру та найближчих населених пунктів, контрольованих Україною – майже завершено спорудження фортифікацій. При цьому оборонні споруди побудовані за стандартами, які включають захист від безпілотників, тому якщо росіяни спробують почати наступ на Запоріжжя, їх тут зустрінуть.

Про це сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі Національного телемарафону. Він запевнив, що оборона навколо міста майже готова.

"Ті лінії укріплень, які нам ставили за мету закінчити ще влітку, були вчасно закінчені. Після того ми спільно з військовим командуванням, з Генеральним штабом розробили нову оборонну систему Запорізької області, оборони обласного центру – міста Запоріжжя. І майже закінчили вже будівництво безпосередньо оборони міста Запоріжжя. Це багатоешелонована оборона не лише міста Запоріжжя, а й найближчих населених пунктів для того, щоб зробити Запорізьку область добре укріпленою, щоб ворог чітко декілька разів думав, чи потрібно йому йти на територію Запорізької області", – заявив він.

При цьому, за його словами, нові фортифікаційні споруди значно досконаліші у порівнянні з тими, які будувалися рік тому. Наприклад, вони оснащені захистом від FPV-дронів, оскільки зараз це одна з головних загроз на фронті.

"Оскільки основна загроза сьогодні від ворога – це безпосередньо дрони різного типу, то й захист має бути в першу чергу від дронів, від FPV-дронів, якими ворог найчастіше атакує позиції наших захисників", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти готують дії на Запорізькому напрямку – але це виключно тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів біля фронту. За його словами, на повноцінний та масштабний наступ в них немає сил та засобів.

Раніше видання The Economist з посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що російські війська готуються до можливого наступу в Запорізькій області. Його ціллю може бути штурм Запоріжжя.