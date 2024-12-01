Фортификации сооружены, враг не пройдет: в Запорожской ОВА заверили про готовность к отражению российского наступления

Новые фортификационные сооружения значительно более совершенны по сравнению с теми, которые строились год назад

На Запорожском направлении – возле областного центра и ближайших населенных пунктов, контролируемых Украиной – почти завершено строительство фортификаций. При этом оборонные сооружения построены по стандартам, включающим защиту от беспилотников, поэтому если россияне попытаются начать наступление на Запорожье, их здесь встретят.

Об этом сказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире Национального телемарафона. Он заверил, что оборона вокруг города почти готова.

"Те линии укреплений, которые нам ставили цель закончить еще летом, были вовремя закончены. После этого мы совместно с военным командованием, с Генеральным штабом разработали новую оборонную систему Запорожской области, обороны областного центра – города Запорожья. И почти закончили уже строительство непосредственно обороны города Запорожья. Это многоэшелонированная оборона не только города Запорожья, но и ближайших населённых пунктов для того, чтобы сделать Запорожскую область хорошо укрепленой, чтобы враг четко несколько раз думал, нужно ли ему идти на территорию Запорожской области", — заявил он.

При этом, по его словам, новые фортификационные сооружения значительно более совершенны по сравнению со строившимися год назад. К примеру, они оснащены защитой от FPV-дронов, поскольку сейчас это одна из главных угроз на фронте.

"Поскольку основная угроза сегодня от врага – это непосредственно дроны разного типа, то и защита должна быть в первую очередь от дронов, от FPV-дронов, которыми враг чаще всего атакует позиции наших защитников", – отметил Федоров.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты готовят действия на Запорожском направлении – но это исключительно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов у фронта. По его словам, на полноценное и масштабное наступление у них нет сил и средств.

Ранее издание The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке сообщило, что российские войска готовятся к возможному наступлению в Запорожской области. Его целью может быть штурм Запорожья.