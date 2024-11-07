"Ребенка раскопал первым": житель Запорожья рассказал о первых минутах после обстрела РФ (фото, видео)

Ранения получили 10 человек

В четверг, 7 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Запорожью. В городе прогремели не менее пяти взрывов.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, зафиксировано попадание по жилым домам. Также повреждения получила больница

По его словам, в результате ударов один человек погиб, 10 получили ранения, среди них годовалый ребенок. Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии.

Как сообщил журналистам один из пострадавших мужчин, в момент удара он находился у своего дома. В результате взрыва на него упала крыша. Мужчина также рассказал, что в этот момент его жена с ребенком находились в доме.

"Я ребенка раскопал первым. А потом подошли ребята… жену достали", — сказал он.

По словам мужчины, его родных госпитализировали в областную больницу. По его словам, ребенок находился без сознания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что рано утром 5 ноября в Запорожье раздались взрывы. В результате происшествия погибли шесть человек. Позже стало известно, что количество раненых из-за удара россиян возросло до 23 человек.