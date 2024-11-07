Киев подвергся обстрелу: в городе произошел пожар
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Российские БПЛА вновь атакуют Украину
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за налета большого количества российских БПЛА. После этого в Киеве прогремел взрыв.
Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко в своем telgram-канале. По его словам обломки упали в Голосеевском районе.
"По предварительной информации, горят гаражи. Экстренные службы направляются на место", — сообщил он.
По данным КГВА, пожар произошел на территории гаражного кооператива, после чего возникло возгорание на площади в 300 квадратных метров. Местные каналы сообщают, что дрон упал на станцию технического обслуживания.
Также сообщается, что в том же районе есть существенное повреждение жилого дома, однако в этом случае обошлось без пожара. По данным Кличко, ударной волной были выбиты окна в некоторых квартирах, но обошлось без пострадавших.
Параллельно с этим появились сообщения о взрыве в Одессе. Местные жители сообщают о пожаре вследствие падения обломков.
Как сообщалось ранее, утром 6 ноября взрывы прозвучали в российском Дагестане, что более чем в тысяче километров от украинской границы. Там под удар неизвестных дронов попало место базирования российских военных кораблей Каспийского флота.