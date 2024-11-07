Київ зазнав обстрілу: у місті сталася пожежа

Російські БПЛА знову атакують Україну

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через наліт великої кількості російських БПЛА. Після цього у Києві пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму telgram-каналі. За його словами, уламки впали в Голосіївському районі.

"За попередньою інформацією, горять гаражі. Екстрені служби прямують на місце", — повідомив він.

За даними КМВА, пожежа сталася на території гаражного кооперативу, після чого виник спалах на площі 300 квадратних метрів. Місцеві канали повідомляють, що дрон упав на станцію технічного обслуговування.

Також повідомляється, що у тому ж районі є суттєве пошкодження житлового будинку, однак у цьому випадку обійшлося без пожежі. За даними Кличка, ударною хвилею було вибито вікна в деяких квартирах, але обійшлося без постраждалих.

Паралельно з цим з’явилися повідомлення про вибух в Одесі. Місцеві жителі повідомляють про пожежу внаслідок падіння уламків.

Як повідомлялося раніше, вранці 6 листопада вибухи пролунали в російському Дагестані, що більш ніж за тисячу кілометрів від українського кордону. Там під удар невідомих дронів потрапило місце базування російських військових кораблів Каспійського флоту.