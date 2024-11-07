"Дитину розкопав першою": житель Запоріжжя розповів про перші хвилини після обстрілу РФ (фото, відео)

Поранення отримали 10 людей

У четвер, 7 листопада, російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. У місті пролунало щонайменше п’ять вибухів.

За даним голови Запорізької ОВА Івана Федорова, зафіксовано влучення по житлових будинках. Також пошкоджень зазнала лікарня

За його словами, внаслідок ударів одна людина загинула, 10 – отримали поранення, серед них однорічна дитина. Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані.

Як повідомив журналістам один з постраждалих чоловіків, у момент удару він знаходився біля свого будинку. В результаті вибуху на нього впав дах. Чоловік також розповів, що у цей момент його дружина з дитиною знаходилися у будинку.

"Я дитину розкопав першою. А потім підійшли хлопці… дружину дістали", — сказав він.

За словами чоловіка, його рідних госпіталізували до обласної лікарні. За його словами, дитина знаходилася без свідомості.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що рано вранці 5 листопада в Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок події загинули шестеро людей. Пізніше стало відомо, що кількість поранених через удар росіян зросла до 23 людей.