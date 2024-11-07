Росіяни повідомили про загибель на фронті одного з найвідоміших нацистів, який катував українців (фото)

Він ще до війни в Україні на камеру вбивав тварин

У четвер, 7 листопада, у мережі з'явились інформація, що нібито на фронті загинув російський нацист Олексій Мільчаков. Проте офіційно це ще не підтверджували.

Як пише один з топових роспропагандистських ТГ-каналів, командира нацистської ДШРГ "Русич" ліквідовано.

Проте у диверсійно-штурмовій розвідувальній групі (ДШРГ) це не підтверджують, зазначаючи: "На даний момент жодної інформації немає. Якщо буде — ми повідомимо".

Олексій Мільчаков

Зауважимо, що Мільчаков — військовий злочинець і садист. Він ще до війни в Україні на камеру вбивав тварин, а вже, коли почав воювати, розповідав без докорів сумління про те, як він страчував українських солдат, відрізаючи їм голови і кінцівки.

До того ж він вихвалився, що у 2014 році українському полоненому відрізав руку з татуюванням, після чого "замаринував у банці як сувенір".

Про Мільчакова стало відомо у 2011 році, саме тоді 20-річний неонацист опублікував у "ВКонтакте" фотографії, на яких він вбиває цуценя, потім відрізає йому голову та з'їдає його м'ясо.

За даними української прокуратури, Мільчаков воював з червня 2014 року до серпня 2015 року на чолі ДШРГ "Русич". У вересні 2014 року Мільчаков організував засідку неподалік селища Привітне Слов'яносербського району Луганської області, внаслідок якої загинуло близько 40 військовослужбовців "Айдару" та 80-ї ОДШБ ЗСУ.

Під час війни на Донбасі Мільчаков фотографувався на тлі тіл убитих українців. Він також відрізав у вбитих вуха та вирізав на їхніх тілах свастику.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії ліквідували воєнного злочинця, який брав участь в ударах по Дніпру та Полтаві.