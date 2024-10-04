В Енергодарі ліквідували важливого колаборанта із ЗАЕС: сам пішов на співпрацю із росіянами (відео)

Колаборант здавав окупантам дані про працівників станції

В п'ятницю, 4 жовтня, близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль. У ньому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там наголосили, що Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

За даними ГУР, після захоплення ЗАЕС росіянами він добровільно пішов на співпрацю з загарбниками. Короткий видав окупантам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.

Крім того, зазначається, що Короткий брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Він був членом партії Путіна "Єдіная Россія" і очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів". Також Короткий постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії.

У ГУР також оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент вибуху. Проте не повідомляється, чи вижив Короткий. Водночас ГУР зазначає, що кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.

Нагадаємо, 3 жовтня у Новосибірську партизани підпалили обласне управління ФСБ і зафільмували процес. На кадрах видно, як чоловік вибиває вікно контори, закидує легкозаймисту суміш та підпалює її.