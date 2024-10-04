В Энергодаре ликвидировали важного коллаборанта из ЗАЭС: сам пошел на сотрудничество с россиянами (видео)

Коллаборант сдавал оккупантам данные о работниках станции

В пятницу, 4 октября, около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль. В нем находился "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там подчеркнули, что Короткий — коллаборант, причастный к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

По данным ГУР, после захвата ЗАЭС россиянами он добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками. Короткий выдал оккупантам списки работников станции с их персональным данным, указав на граждан с проукраинской позицией.

Кроме того, отмечается, что Короткий участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара. Он был членом партии Путина "Единая Россия" и возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов". Также Короткий постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии.

В ГУР также обнародовали видео, на котором зафиксирован момент взрыва. При єтом не сообщается, выжил ли Короткий. В то же время ГУР отмечает, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.

Напомним, 3 октября в Новосибирске партизаны подожгли областное управление ФСБ и запечатлели процесс. На кадрах видно, как мужчина выбивает окно конторы, забрасывает легковоспламеняющуюся смесь и поджигает ее.