Удар по спецслужбам РФ: в Новосибирске подожгли управление ФСБ (видео)

Один из кабинетов учреждения выгорел полностью

В четверг, 3 октября, в Новосибирске партизаны подожгли областное управление ФСБ и запечатлели процесс. На кадрах видно, как мужчина выбивает окно конторы, забрасывает легковоспламеняющуюся смесь и поджигает ее.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Похожих событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле", — отметили в сообщении.

Согласно сообщениям в российских СМИ, областное управление ФСБ находится в Новосибирске по ул. Коммунистической.

Областное управление ФСБ в Новосибирске на карте

Областное управление ФСБ в Новосибирске на карте

Один из кабинетов учреждения выгорел полностью. Сейчас окна в нем заколочены, а также остались следы дыма на фасаде здания.

Российская сторона о пожаре не сообщала и заявление ГУР не комментировала.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что бойцы ГУР приземлили и уничтожили в Крыму российский самолет Су-30СМ. В ведомстве отметили, что упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.