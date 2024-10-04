Удар по спецслужбах РФ: у Новосибірську підпалили управління ФСБ (відео)

Один з кабінетів установи вигорів повністю

У четвер, 3 жовтня, у Новосибірську партизани підпалили обласне управління ФСБ і зафільмували процес. На кадрах видно, як чоловік вибиває вікно контори, закидує легкозаймисту суміш та підпалює її.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі", — зазначили у повідомленні.

Згідно з повідомленнями в російських ЗМІ, обласне управління ФСБ знаходиться у Новосибірську на вул. Комуністичній.

Обласне управління ФСБ у Новосибірську на мапі

Обласне управління ФСБ у Новосибірську на мапі

Один з кабінетів установи вигорів повністю. Зараз вікна в ньому забиті, а також залишилися сліди диму на фасаді будівлі.

Російська сторона про пожежу не повідомляла та заяву ГУР не коментувала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що бійці ГУР приземлили та знищили в Криму російський літак Су-30СМ. У відомстві зазначили, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.