Россияне сообщили о гибели на фронте одного из самых известных нацистов, пытавшего украинцев (фото)

Он еще до войны в Украине на камеру убивал животных

В четверг, 7 ноября, в сети появилась информация о том, что якобы на фронте погиб российский нацист Алексей Мильчаков. Однако официально это еще не подтверждали.

Как пишет один из топовых роспропагандистских ТГ-каналов, командир нацистской ДШРГ "Русич" ликвидирован.

Однако в диверсионно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) это не подтверждают, отмечая: "На данный момент никакой информации нет. Если будет, мы сообщим".

Алексей Мильчаков

Заметим, что Мильчаков – военный преступник и садист. Он еще до войны в Украине на камеру убивал животных, а уже, когда начал воевать, рассказывал без угрызений совести о том, как он казнил украинских солдат, отрезая им головы и конечности.

К тому же он похвастался, что в 2014 году украинскому пленному отрезал руку с татуировкой, после чего "замариновал в банке как сувенир".

О Мильчакове стало известно в 2011 году, именно тогда 20-летний неонацист опубликовал в "ВКонтакте" фотографии, на которых он убивает щенка, затем отрезает ему голову и съедает его мясо.

По данным украинской прокуратуры, Мильчаков воевал с июня 2014 по август 2015 во главе ДШРГ "Русич". В сентябре 2014 года Мильчаков организовал засаду недалеко от поселка Приветное Славяносербского района Луганской области, в результате которого погибли около 40 военнослужащих "Айдара" и 80-й ОДШБ ВСУ.

Во время войны в Донбассе Мильчаков фотографировался на фоне тел убитых украинцев. Он также отрезал у убитых уши и вырезал на их телах свастику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России ликвидировали военного преступника, участвовавшего в ударах по Днепру и Полтаве.