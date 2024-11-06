Дрони ГУР вперше атакували ракетні кораблі РФ у Каспійському морі, - джерело (відео)

Уражено щонайменше два кораблі

Дрони-камікадзе Головного управління розвідки (ГУР) вперше уразили кораблі російської флотилії у Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1 500 кілометрів.

Як повідомили джерела "Телеграфу" в ГУР, атака на кораблі дронами-камікадзе відбулася вранці 6 листопада. Уражено щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ Дагестанської республіки Росії. Також було призупинено роботу аеропорту в міста Махачкала.

Зокрема, за попередніми даними, під удар потрапили ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан". Крім них пошкоджень ймовірно зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

За наявною інформацією ЗМІ, на атакованій базі розташовувалися підрозділи берегової оборони, зокрема морські піхотинці. Повідомляється, що кораблі цієї флотилії здійснювали ракетні обстріли української території, а військовослужбовці 177-го полку морської піхоти проводили бойові операції на території Херсонщини та Запоріжжя.

Для довідки: Каспійськ – місто-супутник Махачкали, столиці Дагестану. Він розташований на західному узбережжі Каспійського моря. Каспійськ має стратегічне значення як головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ. Там розташований військовий гарнізон чисельністю близько 1,5 тисячі осіб, включаючи підрозділи морської піхоти та берегових військ. На території міста знаходяться важливі військові об'єкти: десантний майданчик з кораблями на повітряній подушці, бази пального, арсенал берегових військ та полігон. Окрім того, у Каспійську базуються кораблі берегової охорони ФСБ та вертолітна ескадрилья.

Як повідомляв "Телеграф", це не вперше безпілотники атакують різні міста Дагестану. Нещодавно Махачкала і Дербент зазнали атаки БПЛА. Проте до Каспійська вони долетіли вперше.