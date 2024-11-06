Дроны ГУР впервые атаковали ракетные корабли РФ в Каспийском море, — источник (видео)

Поражены по меньшей мере два корабля

Дроны-камикадзе Главного управления разведки (ГУР) впервые поразили корабли российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1 500 километров.

Как сообщили источники "Телеграфа" в ГУР, атака на корабли дронами-камикадзе произошла утром 6 ноября. Поражены не менее двух объектов в городе Каспийск Дагестанской республики России. Также была приостановлена работа аэропорта в городе Махачкала.

В частности, по предварительным данным, под удар попали ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Кроме них повреждения, вероятно, получили малые ракетные корабли проекта 21631.

По имеющейся информации СМИ, на атакованной базе располагались подразделения береговой обороны, в том числе морские пехотинцы. Сообщается, что корабли этой флотилии производили ракетные обстрелы украинской территории, а военнослужащие 177-го полка морской пехоты проводили боевые операции на территории Херсонщины и Запорожья.

Для справки: Каспийск – город-спутник Махачкалы, столицы Дагестана. Он расположен на западном побережье Каспийского моря. Каспийск имеет стратегическое значение как главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ. Там расположен военный гарнизон численностью около 1,5 тысяч человек, включая подразделения морской пехоты и береговых войск. На территории города находятся важные военные объекты: десантная площадка с кораблями на воздушной подушке, горючая база, арсенал береговых войск и полигон. Кроме того, в Каспийске базируются корабли береговой охраны ФСБ и вертолетная эскадрилья.

Как сообщал "Телеграф", это не впервые беспилотники атакуют разные города Дагестана. Недавно Махачкала и Дербент подверглись атаке БПЛА. Однако до Каспийска они долетели впервые.