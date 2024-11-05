У Запоріжжі зросла кількість жертв удару РФ, є загиблі (оновлено)

Ворог вдарив по об'єкту інфраструктури

Через удар росіян по Запоріжжю близько 9:35 у вівторок, 5 листопада, загинуло шестеро людей. Ще 16 отримали поранення.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Він додав, що на місці влучання сталася пожежа.

"На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — написав він.

Оновлено 12:07 Кількість постраждалих зросла до 16, — Федоров.

Нагадаємо, вибух у Запоріжжі пролунав під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу удару з балістичного озброєння. Як пишуть місцеві Telegram-канали, у небо одразу ж здійнявся стовп диму. За їх даними, пожежа та задимлення тривали ще й за годину після удару.

Варто зазначити, що росіяни регулярно б'ють по Запоріжжю. 21 жовтня вони вдарили по дитячому садку. Його будівлю було частково зруйновано, а вибуховою хвилею та уламками пошкоджено легкові автомобілі та сусідні будинки. Під час ліквідації наслідків рятувальники врятували чотирьох людей з-під завалів.

Як повідомляв "Телеграф", старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник оцінив здатність росіян прорватися до Запоріжжя. На його думку, зараз у окупантів недостатньо для цього сил, але ситуація може змінитися, якщо вони стягнуть на цей напрямок додаткові сили.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував у підрозділах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, де перевірив готовність військ до можливого наступу ворога. Під час поїздки він провів зустрічі з командирами бригад та проаналізував ситуацію із забезпеченням підрозділів зброєю і технікою.