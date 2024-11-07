По Сумщині вдарили авіабомбами: є серйозні руйнування та жертви (фото, відео)

Росіяни скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району

Пізнього вечора 6 листопада російські військові завдали авіаударів по Сумській області. Внаслідок атаки є загибла.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Там зазначили, що приблизно о 22:00 росіяни скинули дві авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.

"Внаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, ще одна жінка — 53-річна працівниця Укрзалізниці отримала поранення. Ушкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 6 листопада 2024 року близько 22:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.

У пресслужбі ДСНС пишуть, що тіло загиблої було деблоковано на місці удару з-під зруйнованої будівлі.

"З пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати цивільну особу. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 7 листопада російські військові атакували Київ "шахедами". Внаслідок уламки впали на багатоповерхові будинки.