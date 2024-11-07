По Сумщине ударили авиабомбами: есть серьезные разрушения и жертвы (фото, видео)

Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской общины Шосткинского района

Поздним вечером 6 ноября российские военные нанесли авиаудары по Сумской области. В результате атаки есть погибшая.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре. Там отметили, что примерно в 22:00 россияне сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской общины Шосткинского района.

"В результате атаки врага погибла 33-летняя сотрудница автозаправочной станции, еще одна женщина — 53-летняя работница Укрзализныци получила ранения. Повреждена многоэтажка, железнодорожная инфраструктура, уничтожена АЗС", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 ноября 2024 около 22:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, россияне сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской общины Шосткинского района.

В пресс-службе ГСЧС пишут, что тело погибшей было деблокировано на месте удара из-под разрушенного здания.

"Из поврежденного нежилого здания удалось спасти гражданское лицо. Для этого пришлось разрезать металлические конструкции. Пострадавшую передали медработникам", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 7 ноября российские военные атаковали Киев "шахедами". В результате обломки упали на многоэтажные дома.