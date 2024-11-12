У росіян немає сил: в ЦПД спростували підготовку РФ до наступу на Запоріжжя

У російських окупантів не вистачить сил, щоб розгорнути наступ на Запоріжжя

Російські окупанти готують дії на Запорізькому напрямку – але це виключно тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів біля фронту. На повноцінний та масштабний наступ в них немає сил та засобів.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, усі матеріали, де може йти мова про плани росіян влаштувати масштабний наступ – це виключно пропаганда та "деза".

"Щодо Запорізького напрямку. Ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає. Натомість, росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", – написав він.

Зазначимо, що 12 листопада видання The Economist з посиланням на джерела в українській розвідці написало, що російські війська готуються до можливого наступу в Запорізькій області. Його ціллю може бути штурм Запоріжжя. На цьому напрямку, мовляв, вже почалися бої.

Нагадаємо, 11 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що росіяни формують ударні групи на Запорізькому напрямку, перекидаючи туди підготовлені підрозділи. Очікується, що штурми там розпочнуться найближчими днями.

Своєю чергою речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що Сили оборони готуються відбивати нові атаки на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що лінія фронту на цій ділянці — не нова, а ЗСУ чудово знають характер дій противника.