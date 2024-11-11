Після ударів росіян по Миколаєву у місті горять будинки, в Запоріжжі є жертви та руйнування (фото)

Внаслідок атак в обох містах є руйнування, загиблі та поранені

Росіяни вночі 11 листопада завдали удару безпілотниками по Миколаєву, а керованими авіаційними бомбами – по Запоріжжю. Внаслідок атаки у Миколаєві спалахнули пожежі в житлових будинках, в обох містах є руйнування, загиблі та поранені.

Про атаку на Миколаїв повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще одна отримала поранення.

"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях… На жаль, двох людей вбито… Поранено 45-річну жінку, її госпіталізовано", – сказано у повідомленні.

ДСНС Запорізької області повідомила, що внаслідок атаки КАБами по обласному центру одна людина загинула. Ще дев'ять осіб отримали поранення.

"Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону. Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу. Аварійно-рятувальні роботи тривають", – сказано у повідомленні рятувальників.

До цього "Телеграф" писав про те, що в ніч проти суботи, 9 листопада, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. В результаті БПЛА влучив по житловому комплексу, спалахнула дуже сильна пожежа. Загинула жінка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рано вранці 5 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок пригоди загинули шестеро людей. Пізніше стало відомо, що кількість поранених через удар росіян зросла до 23 людей. Пожежу, яка виникла на місці влучення, ліквідовано. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.