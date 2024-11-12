Вночі росіяни завдали авіаудару по Запорізькій області, під завалами шукають людей

Ворог атакує мирних жителів

В ніч на вівторок, 12 листопада, після четвертої години росіяни завдали кілька авіаударів по Запорізькій області. Вони вдарили КАБами по житловій забудові.

Голова Запорізької ОВА повідомив, що під удар ворога потрапили Запорізький та Василівський райони. Двоє людей заблоковано у постраждалій багатоповерхівці. Там заблоковані двоє людей, проводиться рятувальна операція.

"Масштаби руйнувань зʼясовуються", — додав Федоров.

Варто зазначити, що росіяни регулярно тероризують Запорізьку область. У ніч на 11 листопада вони вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще дев'ять осіб отримали поранення. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Як повідомляв "Телеграф", 7 листопада, Запоріжжя зазнало масованої атаки з боку російських військ. По місту було завдано п’ять ударів КАБами. Загинула жінка, близько 20 людей отримали поранення, серед них чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років. КАБи влучили у житлові будинки у приватному секторі, лікарні та п’ятиповерхівці.