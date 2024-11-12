Овочеві крадії: на окупованих територіях окупанти збираються вкрасти у фермерів весь врожай

Окупанти влаштовують на ТОТ класичні часи "комунії" та "совдєпів"

На тимчасово окупованих територіях України росіяни почнуть відбирати у фермерів не тільки зерно, але й усі зібрані овочі. Йдеться в першу чергу про захоплену частину Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). Росіяни, які із "зернових" перекваліфікувалися в "овочевих крадіїв", планують створити на ТОТ ще один "державний закупівельний оператор", через який будуть відбирати врожай у фермерів.

Фактично, створюється аналог комуністичних "держзакупівель": фермерів змусять віддавати за фіксованими цінами не тільки зерно, але й овочі. При цьому встановлена окупантами ціна значно нижча за ринкову. Цікаво, що вкрадене потім планують реалізувати через структури, пов'язані з гауляйтерами ТОТ – реалізація, зрозуміло, буде відбуватися за ринковою ціною. Різниця осяде у кишенях колаборантів та їхніх російських покровителів.

"Водночас фермери будуть отримувати дотації, які є методом контролю держави, адже фактично росіяни позбавляють аграріїв прибутку й натомість роблять залежними від компенсацій", – додали в окупації.

Як повідомляв "Телеграф", Служба безпеки затримала іноземне вантажне судно та його капітана, яке допомагало росіянам вивозити з окупованого Криму вкрадене українське зерно. Корабель ходив під прапором однієї із країн Центральної Африки, а капітан є громадянином однієї з країн Південного Кавказу.