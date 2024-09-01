Росіяни визнали удар по українським зерновозам: придумали цинічну брехню та опублікували відео атаки

Терористи чекали, доки кількість зерновозів збільшиться

Після ракетного удару по українським зерновозам у Сумській області, росіяни почали розганяти фейки про те, що удар було скеровано по колоні з особовим складом ЗСУ. Так, російські пропагандисти цинічно заявили про те, що вантажівки нібито рухалися в бік Суджі і в них ховалися ЗСУ.

Таку єресь опублікував, зокрема, канал Mash. Заявили, що ракетний удар по зерновозам знищив до 300 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.

"Російські артилеристи знищили колону ЗСУ у Сумській області, яка їхала у бік Суджі. За попередніми підрахунками, противник за раз втратив до 300 осіб та понад 20 одиниць техніки. Серед них були цивільні фури, за допомогою яких українські солдати намагалися потай перекинути частину особового складу", написали у повідомленні.

Як пишуть росіяни, їхні розвідники нібито засікли з дрона колону "ВСУшников" за п'ять кілометрів від села Верхня Сироватка, що у Сумському районі. Терористи почекали, доки кількість зерновозів збільшиться, а тоді завдали керованого ракетного удару.

"Наші вирішили не поспішати з ударом і дати супротивникові накопичити максимальну кількість техніки та живої сили. Після артилеристи завдали масованого удару з важких РСЗВ та "Іскандерів". За словами воєнблогерів, цифра у 300 осіб може збільшитися", — йдеться в повідомленні.

При цьому, пропагандисти, як завжди, замовчують очевидні факти. Так, на світлинах з місця події чітко видно, що ракетний удар завдали саме по зерновозам. Як повідомляє Прокуратура Сумщини, машини чекали на завантаження соєю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російський дрон атакував автобус на Сумщині. Окупанти спрямували FPV-дрон на громадський транспорт, у якому знаходилось понад 20 людей.