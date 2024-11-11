У понівеченому обстрілом будинку в Кривому Розі стався обвал. Там досі шукають людей (відео)

Рятувальна операція продовжується

У Кривому Розі стався обвал у будинку, в який у понеділок, 11 листопада, влучила російська ракета. Це відбулося під час спроби демонтували плиту.

Про це повідомляє місцеве видання "СВОЇ Кривий Ріг". Також зазначається, що рятувальники досі шукають під завалами жінку та трьох її дітей.

Своєю чергою голова ради оборони міста Олександр Вілкул в ефірі Телеканалу КИЇВ24 повідомив, що в будинок влучила російська ракета "Іскандер-М". За його словами, вона пробила з 5 по 1 поверх житлового будинку.

Вілкул також зазначив, що рятувальна операція триває. Зараз відомо про 14 поранених, серед яких є діти.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. За його словами, ймовірно, під завалами можуть знаходитися жінка і троє дітей.

Нагадаємо, у понеділок, 11 листопада, Росія імітувала пуски ракет із Ту-95МС. В мережі припускають, що ворог здійснив дуже масштабне тренування перед масованим ударом, адже вони готові до цього і накопичують зброю далі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 11 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю та Миколаєву. З’явилися фото та відео з місця прильотів.