Удар по п’ятиповерхівці у Кривому Розі. Як зараз виглядає зруйнований будинок (фото)

На місці прильоту триває аварійно-рятувальна операція

Російські військові вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі. В результаті є постраждалі, серед яких діти, а під завалами все ще можуть бути люди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України. Зазначається, що у будинку зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх в одному з під’їздів.

Наразі відомо про сімох постраждалих. У тому числі дві дитини. Співробітники ДСНС працюють на місці та врятували п’ятьох людей.

Також у пресслужбі сказали, що зараз під завалами ще можуть перебувати люди.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. На місці влучення йде аварійно-рятувальна операція", — йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ракетний удар.

"Кривий Ріг. Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 11 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю та Миколаєву. З’явилися фото та відео з місця прильотів.