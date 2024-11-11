Удар по пятиэтажке в Кривому Роге. Как сейчас выглядит разрушенный дом (фото)

На месте прилета идет аварийно-спасательная операция

Российские военные ударили по пятиэтажному жилому дому в Кривом Роге. В результате есть пострадавшие, среди которых дети, а под завалами все еще могут находиться люди.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Отмечается, что в доме разрушены квартиры с первого по пятого этаж в одном из подъездов.

В настоящее время известно о семи пострадавших. В их числе два ребенка. Сотрудники ГСЧС работают на месте и спасли пять человек.

Также в пресс-службе сказали, что сейчас под завалами еще могут находиться люди. Спасатели продолжают свою работу.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте попадания идет аварийно-спасательная операция", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ракетный удар.

"Кривой Рог. Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. В настоящее время известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей. Продолжается аварийно-спасательная операция, делается максимум для спасения. Под завалами могут находиться люди", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 11 ноября россияне ударили по Запорожью и Николаеву. Появились фото и видео с места прилетов.