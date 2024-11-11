В Запорожье и Николаеве выросло число жертв: что происходит на местах прилетов (фото, видео)

В числе пострадавших есть дети

В ночь на 11 ноября российские военные совершили атаки по Запорожью и Николаеву. В результате разрушены жилые дома и повреждено общежитие. Есть погибший и пострадавшие, в том числе и дети.

Как сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в настоящее время известно об одном погибшем в городе. Количество пострадавших тем временем выросло до 21.

Среди тех, кто получил травмы, есть пять детей. Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет получили необходимую помощь медиков.

Федоров также опубликовал фото и видео последний ночной атаки по Запорожью.

В то же время, в пресс-службе ГСЧС Украины сообщают, что в Николаеве в результате атаки погибли пять человек.

"В результате попадания БПЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Также есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома, загорелось 3-4 этажа. Пока известно о 5 погибших, их тела деблокировали спасатели", — говорится в сообщении.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале подтвердил, что в результате атаки погибли пять человек. Также он сказал, что поисково-спасательные работы завершены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 11 ноября россияне подняли бомбардировщики Ту-95МС в воздух. Также были произведены пуски крылатых ракет "Х-101/55СМ".