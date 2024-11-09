Момент мощного удара по Одессе попал на камеры (видео и фото последствий)
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Взрывы раздались около полуночи
В ночь на субботу, 9 ноября, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками, БПЛА попал в жилой комплекс, вспыхнул очень сильный пожар. В сети показали фото и видео последствий атаки врага.
Их публикует Telegram-канал "Одесса. Официально". Повреждения получили несколько многоэтажек и дома в частном секторе. Также пострадали админздания, складские помещения и автомобили.
По данным Telegram-канала "Х**вая Одесса", в результате ночного удара по Одессе есть жертва. Жительница частного сектора на первой заставе погибла от обломка российского беспилотника. Ее сын и муж госпитализированы.
Россияне атаковали Одессу беспилотниками около полуночи. В городе работала противовоздушная оборона.
Напомним, россияне в ночь на 8 ноября атаковали Одесскую область с использованием ударных дронов-камикадзе Shahed-136. В результате ночной атаки один человек погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Также ранее " Телеграф " рассказывал, что в ночь на 8 ноября РФ также атаковала Киевщину. Есть раненые, повреждены жилые дома.