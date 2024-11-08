Россияне атаковали Киевщину: есть раненые, повреждены жилые дома (фото)

Один из пострадавших в тяжелом состоянии

Ночью и утром в пятницу, 8 ноября, россияне атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В частности, под ударом была Киевская область, где есть раненые.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, из-за падения обломков сбитых вражеских целей во время ракетной атаки на Киевщину пострадали четыре человека. Это — водители автомобилей, они находились в авто возле места падения обломков.

"Мужчины получили ранения разных степеней. Состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей в среднем состоянии. Еще один получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу", — уточнил Кравченко.

В полиции рассказали, что в результате падения обломков также повреждены дома и автомобили. По состоянию на 7:30 зафиксированы повреждения шести частных домов и четырех автомобилей. Кроме того, произошел пожар в помещении недействующей газовой АЗС и возгорания уже ликвидированной травы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 ноября россияне "шахедами" атаковали Киев. Под ударом российских беспилотников оказались сразу 6 районов Киева. Последствия атаки в одном из них снял фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.