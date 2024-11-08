Россияне атаковали Харьков КАБами посреди ночи: разрушена многоэтажка в одном из районов (обновлено)

По меньшей мере два человека пострадали, частично разрушена многоэтажка

Российские оккупанты ночью 8 ноября дважды атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Во время второго удара было разрушено несколько этажей 12-этажного жилого дома в одном из районов города – на Салтовке.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что за ночь было два удара по городу КАБами.

"Последние два прилета — район плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова… Один из КАБ ударил по 12-тиэтажке в Салтовском районе Харькова. Информация о пострадавших уточняется. У многоэтажки разрушены несколько этажей. Под завалами находятся люди. Начали поисково-спасательную операцию", – написал он.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, под ударом оказался еще один район города. Также он подтвердил взрывы в Салтовском районе.

"Один из ударов — по Шевченковскому району Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Также зафиксирован удар в Салтовском районе. Детали выясняем", — написал он.

Обновлено. Синегубов подтвердил удар по Салтовке. Также он сообщил о по меньшей мере двух пострадавших.

"В результате удара по многоэтажке на Салтовке есть пострадавшие. В результате удара по центральной части города есть повреждения админзданий и жилых домов. Службы продолжают осмотр. На данный момент есть информация о двух пострадавших на Салтовке", — написал он.

Отметим, что россияне кошмарят Харьков чуть ли не каждую ночь. В ночь на 4 ноября от ударов армии РФ пострадали не менее 14 человек.

Как сообщалось ранее, россияне вечером 28 октября обстреляли Харьков и попали авиабомбой по зданию Госпрома. Это здание является символом города и находилось под усиленной защитой ЮНЕСКО. Поскольку Госпром является архитектурным памятником, то на его полное восстановление может уйти много лет.