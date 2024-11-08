Росіяни атакували Харків КАБами посеред ночі: зруйновано багатоповерхівку в одному з районів (оновлено)

Щонайменше двоє людей постраждали, частково зруйновано багатоповерхівку

Російські окупанти вночі 8 листопада двічі атакували Харків керованими авіабомбами. Під час другого удару було зруйновано кілька поверхів 12-поверхового житлового будинку в одному з районів міста – на Салтівці.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він зазначив, що за ніч було два удари по місту КАБами.

"Останні два прильоти — район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова… Один з КАБів ударив по 12-типоверхівці у Салтівському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочато пошуково-рятувальну операцію", – написав він.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, під ударом опинився ще один район міста. Також він підтвердив вибухи в Салтівському районі.

"Один із ударів — по Шевченківському районі Харкова. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Також зафіксований удар у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо", – написав він.

Оновлено. Синєгубов підтвердив удар по Салтівці. Також він повідомив про щонайменше двох постраждалих.

"Внаслідок удару по багатоповерхівці на Салтівці є постраждалі. Внаслідок удару по центральній частині міста є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків. Служби продовжують огляд. На цю хвилину є інформація про двох постраждалих на Салтівці", – написав він.

Зазначимо, що росіяни кошмарять Харків ледь не щоночі. У ніч на 4 листопада від ударів армії РФ постраждало щонайменше 14 людей.

Як повідомлялося раніше, росіяни ввечері 28 жовтня обстріляли Харків та влучили авіабомбою по будівлі Держпрому. Ця будівля є символом міста та знаходилася під посиленим захистом ЮНЕСКО. Оскільки Держпром є архітектурною пам’яткою, то на його повне відновлення може піти багато років.