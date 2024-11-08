Росіяни атакували Київщину: є поранені, пошкоджено житлові будинки (фото)

Один з постраждалих у важкому стані

Вночі та зранку у п'ятницю, 8 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами. Зокрема під ударом була Київська область, де є поранені.

Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, через падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждало чотири людини. Це — водії автомобілів, вони перебували в авто біля місця падіння уламків.

"Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", — уточнив Кравченко.

У поліції розповіли, що внаслідок падіння уламків також є пошкоджені будинки та автомобілі. Станом на 7:30 зафіксовано пошкодження шести приватних будинків та чотирьох автомобілів. Крім того, сталася пожежа у приміщенні недіючої газової АЗС та займання трави, які вже ліквідовано.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 7 листопада росіяни "шахедами" атакували Київ. Під ударом російських безпілотників опинилися відразу 6 районів Києва. Наслідки атаки в одному з них зняв фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.